У Нацбанку підтримують подальше зниження облікової ставки

У Комітеті з монетарної політики НБУ підтримують подальше зниження облікової ставки до кінця року, але думки щодо швидкості пом’якшення процентної політики розділились, повідомляє Економічна правда.

На думку 7 з 11 учасників дискусії, які очікують зниження ставки до 18-19% наприкінці 2023 року, враховуючи очікуване зниження інфляції, такий рівень облікової ставки дасть змогу забезпечувати достатній захист гривневих заощаджень.

Зі свого боку це й надалі залишатиметься важливою передумовою стійкості валютного ринку та реалізації затвердженої стратегії.

Ще 2 члени Комітету бачать передумови для стрімкішого зниження облікової ставки, оскільки вважають, що дезінфляційний тренд є сталим, а спроможність НБУ забезпечувати курсову стійкість – високою, особливо враховуючи очікувані обсяги міжнародної допомоги в наступні роки.

Також вони впевнені, що з огляду на адаптацію економічних агентів до війни нові виклики вже не створюватимуть такого тиску на очікування, як на початку великої війни, а отже, є простір для рішучіших кроків без загроз для макрофінансової стабільності.

Ще 2 члени дискусії очікують повільнішого пом’якшення процентної політики – до 20% на кінець цього року.

"Вони вважають, що збереження достатньої привабливості гривневих активів вимагає обережнішого підходу, тим більше з огляду на значну кількість ризиків, пов’язаних передусім із перебігом війни. Реалізація цих ризиків здатна похитнути очікування, а отже й макрофінансову стабільність загалом" , – пояснили в регуляторі.

На їхню думку, Нацбанку варто продовжувати дотримуватися виважених припущень, уникати ризикованих сценаріїв та розвороту політики.