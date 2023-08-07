Білорусь почала навчання під кордоном з Литвою і Польщею

Білорусь заявила про початок навчань механізованої бригади на полігонах, що розташовані поблизу кордонів з Польщею та Литвою, повідомляє Європейська правда.

Відповідну заяву опублікувало Міністерство оборони Білорусі.

Відомство заявило, що це командно-штабні навчання з 6-ю окремою механізованою бригадою, щоб відпрацювати керування підрозділами під час ведення бойових дій.

Маневри проводять на полігоні "Гожський" та інших ділянках у Гродненській області, поруч з кордоном із Польщею та Литвою і так званим Сувальським коридором – умовним перешийком території цих держав-членів НАТО між Білоруссю і Калінінградською областю.

"Під час підготовки активно використовувався досвід спеціальної воєнної операції (так у РФ називають розв'язану проти України війну – ред.), а саме – широке застосування БПЛА, тісна взаємодія танкових і мотострілецьких підрозділів з підрозділами інших родів військ" , – заявили у Міноборони Білорусі.

Про участь чи неучасть членів ПВК "Вагнер" у маневрах не згадують.