Уряд Шмигаля повернув скандального монополіста на держпідряди з документів

Кабмін під керівництвом прем’єра Дениса Шмигаля у 2021-2023 роках ухвалив низку рішень, які дозволили скандальному виробнику документів у 2000-х, колишньому консорціуму "ЄДАПС" монополізувати цю сферу знову, повідомляє Українська правда.

Восени 2021 року ЄДАПС почав активно з'являтись у державних закупівлях. І двері йому відкрили рішення Кабміну, які підписував особисто прем'єр Денис Шмигаль.

21 жовтня 2021 року уряд провів нараду. Тема – виготовлення захищених документів і використання потужностей поліграфкомбінату "Україна". Із власних джерел журналісти отримала протокол цієї наради.

Серед присутніх тоді значився радник прем'єра Сергій Стефурак. Співрозмовники у Кабміні вказували на нього як на людину, яка лобіювала ЄДАПС в уряді.

На порядку денному Кабміну було кілька основних питань. Уряд хотів удосконалити паспорти, нотаріальні бланки, документи для водіїв – посвідчення і техпаспорти, а також акцизні марки. Усі 4 "удосконалення" зрештою призвели до нової монополії.

Із першими трьома пунктами держава розібралась швидко – на їхній ринок ЄДАПС зайшов уже протягом кількох місяців. І лише нововведення на акциз затягнулись аж до 2023-го.

Жовтнева нарада 2021 року була "установчою". На ній прем'єр пороздавав доручення: створити робочу групу, напрацювати проєкти рішень тощо. Однак далі була ухвалена низка конкретних рішень, які так чи інакше грали на руку монополії.

Зокрема, уряд змінив вимоги до паспортів, водійських посвідчень і техпаспортів, ввів монополію на виробництво нотаріальних бланків і повернув голограму на акцизну марку. Матеріали для всіх цих виробництв наразі постачає лише компанія "Поллі-Сервіс", яка належить колишньому ЄДАПСу.

Самим виробництвом займається державний поліграфкомбінат "Україна", топменеджмент якого, за даними видання, представляють люди, близькі до ЄДАПСу.

За підрахунками видання, посталий із попелу ЄДАПС за майже два роки отримав дежпідрядів лише від поліграфкомбінату на щонайменше 2,3 млрд гривень. Компанія мала й інших, але значно менших державних замовників.

Уряд і поліграфкомбінат стверджують, що технології, матеріали і постачальників змінили за ініціативи Національного антикорбюро, щоб позбутись монополії компаній, нібито пов'язаних з екскерівником комбінату Максимом Степановим. А самі нововведення дозволили суттєво збільшити прибутки держбюджету.

НАБУ не стало коментувати журналістам це питання, зокрема вказувати, які саме нововведення воно ініціювало. А також не захотіло повідомляти, чи розслідує нинішні події на поліграфкомбінаті.