Зеленський провів селектор: доповідали Залужний, Міноборони та розвідка

Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду про ситуацію на фронті, надходження техніки, плани ворога та інші питання.

Про це Зеленський повідомив﻿ у Telegram.

За його словами, заслухали доповідь Головкома Залужного про ситуацію на фронті – напружені оборонні та наступальні операції.

"Міноборони відзвітувало про надходження техніки та боєприпасів, а також про календар постачання на близьку й середню перспективу, Мінстратегпром – про власне виробництво. Ліквідовуємо бюрократичні барʼєри" , – йдеться в повідомленні.

Головне управління розвідки (ГУР) і Служба зовнішньої розвідки (СЗР) повідомили про дані, отримані з Росії. "Розуміємо найближчі плани ворога", – зазначив Зеленський.

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