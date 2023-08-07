Під Бєлгородом збили безпілотник – губернатор

Російська влада заявляє, що система протиповітряної оборони Російської Федерації 7 серпня знешкодила безпілотник на підльоті до Бєлгорода.﻿﻿ Про це заявив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков, повідомляє Українська правда.

"У Бєлгороді спрацювала наша система ППО – збито БПЛА літакового типу на підльоті до міста. Наслідки землі уточнюють оперативні служби" , – повідомив він.

Гладков уточнив, що, за попередніми даними, потерпілих та руйнувань немає.

У Бєлгородській області РФ, яка межує з територією України, регулярно повідомляють про боротьбу з безпілотниками: іноді їх збивають, іноді вони падають – то на дорогу, то на будівлі.