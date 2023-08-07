Безробіття в Україні знижується, але дисбаланс зберігається

Безробіття в Україні знижується, але дисбаланс зберігається
Фото: Рixabay

Рівень безробіття, хоч би яким умовним був цей показник, ще в червні становив 21,4%, а в липні — вже 16,6%. З хорошого — з початку року продовжується зростання попиту на робочу силу. Через погане — серед нових вакансій переважають робітничі професії, педагоги та медики. Перші залишали країну ще попередні хвилі трудової міграції, других і третіх вигнало до Західної Європи повномасштабне вторгнення. Про це пише Юлія Самаєва, редактор економіки DT.UA, у статті "Економіка України адаптується, але до реального полегшення ще дуже далеко".

Ринок праці розбалансований — запити роботодавців та пропозиції працівників не збігаються. Втім рівень безробіття серед внутрішніх мігрантів (який був стабільно вищим, ніж загальний) нарешті почав знижуватися. Частка ВПО, які мають роботу, зросла з 45% у лютому до 62% у червні 2023 року, у тому числі працюючих на новій роботі – з 15 до 31%.

Є й натяки на те, що прибутки українців підвищуються. Зокрема, опосередковані оцінки НБУ за податковими даними, а також за запропонованими у вакансіях зарплатами свідчать щонайменше про подальше збільшення номінальної оплати праці. А за даними про виплату зарплат на картки банків, зростали й реальні прибутки громадян. Підприємці також зазначають, що планують у майбутніх періодах збільшити витрати на оплату праці. Навіть умовний показник бідності — відсоток людей, які заощаджують на продовольстві, з 26,4% у червні знизився до 23% у липні.

Втім, викликом залишається нестача людей, без яких немає випуску, ні попиту. Не забувайте і про кваліфікаційну невідповідність пропозиції ринку праці попиту від роботодавців. Утім, максимум, який ми бачимо, — у Мінекономіки розраховують, що наступного року в Україну повернеться близько трьох мільйонів українців, тобто майже половина тих, хто перебуває за кордоном.

Їхній оптимізм ґрунтується на соцопитуванні, яке свідчить, що безпека — основний фактор, який впливає на ухвалення рішення про повернення чи неповернення до України. Ймовірно, цим пояснюється, чому нинішній уряд взагалі нічого не робить, щоби прискорити повернення основного капіталу країни.

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