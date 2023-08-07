ЗМІ: Взимку партнери почнуть тиснути на Київ. Буданов прокоментував

Західні ЗМІ припускають, що взимку Захід тиснутиме на Україну для припинення війни. Подібні публікації прокоментував глава ГУР МО Кирило Буданов, наголосивши під час інтерв'ю bTV, що за бажання партнери можуть ускладнити наше становище, але не змусити українців до "миру", повідомляє Дзеркало тижня.

"Змусити український народ, українське суспільство до миру їм не вдасться. Можуть бути створені штучні умови, за яких кількість жертв у нашій країні значно збільшиться, як і проблеми. Тобто менше боєприпасів, менша підтримка економіки" , – зазначив начальник ГУР.

Буданов назвав ці фактори технічними, наголосивши, що навіть вони не зможуть змусити українців до чогось.

Також глава розвідки порекомендував тим, хто поширює подібні наративи, подумати, що було б, якби Україні з тих чи інших причин не вдалося повернути тимчасово окуповані території.