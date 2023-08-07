Приплив інвестицій до Китаю впав до найнижчого рівня за 25 років

У другому кварталі 2023 року один із показників нових іноземних інвестицій у Китаї впав до найнижчого за 25 років рівня. Це показує, як геополітична напруженість та уповільнення відновлення економіки країни впливають на довіру бізнесу. Про це пише Вloomberg, повідомляє Ліга.Фінанси.

Зобов'язання за прямими іноземними інвестиціями (ПІІ) — показник прямих іноземних інвестицій у Китай — впали до $4,9 млрд із квітня по червень. Це на 87% менше, ніж за аналогічний період торік і найменший показник за будь-який квартал з 1998 року.

"Падіння показника ПІІ тривожне" , — сказала фахівець Societe Generale SA з економіки Китаю Мішель Лам.

За її словами, це може означати, що нові інвестиції все ще надходять, але деякі фірми реінвестують менше, посилаючись на "диверсифікацію ланцюжка поставок".

Останніми роками привабливість Китаю для іноземних компаній щодо інвестицій була підірвана, зазначає агентство. Мита США під час торгової війни призвели до зростання витрат, пандемія обмежила доступ до країни майже на три роки, а зростання геополітичної напруженості змусило компанії переглянути свої ризики.

Повільне відновлення економіки цього року ще більше послабило довіру серед закордонних компаній, прибутки яких у Китаї різко впали на тлі низького споживчого попиту в країні. Крім того, китайські автомобільні компанії стають все більш конкурентоспроможними та скорочують продажі та прибутки іноземних фірм. Закордонні автовиробники були одними з найбільших інвесторів у Китаї.

Так, у липні японська Mitsubishi Motors Corp. вирішила призупинити діяльність у Китаї після багатьох років млявих продажів, а головний виконавчий директор Mazda Motor Corp. Масахіро Моро заявив, що китайський бізнес, ймовірно, постраждає через жорстку конкуренцію на ринку транспортних засобів. Минулого року Stellantis NV закрила свою єдину фабрику Jeep у Китаї через загрозу санкцій.

Крім того, деякі закордонні компанії стривожені посиленням контролю з боку китайської влади.