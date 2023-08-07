Представники ОПЗЖ виступають проти відновлення е-декларування – депутат

Представники забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" виступають проти відновлення електронного декларування, наголошуючи на невчасності. Про це заявив народний депутат із парламентської фракції "Голос", перший заступник голови Комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин, повідомляє Укрінформ.

"Насправді, не можна сказати, що в більшості народних депутатів або в більшості чиновників є шалене бажання подавати електронні декларації, адже це приносить певні незручності. Маю на увазі те, що твоя особиста інформація як публічної особи стає більш доступною, ніж частини твоїх співгромадян" , - зазначив він.

За словами Юрчишина, політики та чиновники мають розуміти, що цілком резонно, коли громадяни утримують публічних працівників з бюджету, то вони мають право отримати інформацію щодо того, чи не зловживають ці розпорядники бюджетними коштами або своїми повноваженнями.

"Щодо народних депутатів, які виступили проти. Єдиний відвертий виступ про невчасність повернення електронного декларування звучав від представників забороненої "Опозиційної платформи - За життя". Вони казали: "Ну, ми ж закривали декларування, тому що були безпекові питання. Зараз вони нікуди не ділись. Може, давайте до кінця війни таки не декларуватися?" , - поінформував заступник голови Комітету ВР з питань антикорупційної політики.

За його словами, також є певні юридичні нюанси, на яких постійно наголошували представники "Батьківщини".

"Важко однозначно сказати, чи це затягування процесу, чи намагання зробити систему більш досконалою. Але до них все одно постає запитання, чому бажання зробити систему більш досконалою з'явилося лише тоді, коли треба її відновлювати?" , - додав політик.

Окрім того, він розповів, що була ціла група в середовищі "Слуги народу", які до останнього не хотіли голосувати за проєкт закону, "одним з ідейних натхненників цієї групи був Максим Бужанський".

"Я не скажу, що серед народних депутатів є величезна кількість тих, хто з радістю сприйняв необхідність повернути декларування. Проте, якщо ми свідомі публічні діячі і маємо бути підзвітні, то електронна система декларування – це чудова можливість показати, що історії про тотальну корупцію в Україні – це насправді міфи.

За статистикою, до 90% декларантів зауважень немає, виникають питання до 10% чиновників, а кримінальні справи взагалі відкриваються щодо менш ніж 1% декларантів. Тобто ми чітко бачимо, яка пропорція доброчесних і недоброчесних" , - сказав Юрчишин.