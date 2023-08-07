За 10 років попит на електроенергію зросте вдвічі від початку великої війни - Міненерго

За прогнозами Міністерства енергетики та аудиторської компанії KPMG до 2032 року попит на електроенергію вдвічі перевищить попит до початку великої війни.﻿ Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки та результатами зустрічі секторальної робочої групи з енергетики у межах роботи над програмою Ukraine Facility, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що основними драйверами зростання стануть процеси повоєнної відбудови, експортоорієнтовані галузі, а також зростання кількості побутових споживачів.

Наразі Мінекономіки, Міненерго за аналітично-консалтинговій підтримки Київської школи економіки працюють над Планом України для реалізації програми Ukraine Facility та розробки галузевих стратегій розвитку

"Ми розробляємо секторальний план із розумінням перспектив вступу України до Європейського Союзу. Наша мета – досягнути безвуглецевості до 2050 року шляхом зростання частки зеленої генерації, розвитку атомної енергетики та впровадженню заходів з енергоефективності. Євроінтеграція енергетичних ринків є умовою досягнення стабільності енергосистеми, підвищення її адекватності, стійкості та сталості" , - зазначив у вступному слові заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков.

Під час зустрічі секторальної групи з енергетики учасники висловили пропозиції щодо необхідності детального аналізу потенційних ринків електроенергії, реалістичної оцінки попиту в окремих регіонах та розвитку умов для локалізації виробництва енергетичного обладнання в Україні через залучення додаткових інвестицій.

Нагадуємо, національна енергетична компанія "Укренерго" зафіксувала найбільший максимуму споживання в енергосистемі за всі вихідні літа – у суботу, 5 серпня.