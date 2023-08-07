Newsweek: Тактика НАТО не спрацювала в Україні, але чому?

Новітні тактики НАТО, які були швидко впроваджені в українських військах, не дають результатів, тому що Україна не домінує в небі, - кажуть аналітики. Тому армія Києва повертається до вже добре знайомої і перевіреної доктрини, щоб прорвати укріплену російську оборону. З посиланням на Newsweek, повідомляє Дзеркало тижня.

Минулого тижня газета New York Times писала, що підготовка, яку українські військові пройшли в країнах НАТО, може виявитися не такою успішною, як очікувалося. І сили України поки відкинули американські методи ведення бойових дій.

Військові експерти пояснили Newsweek, що для цього є одна головна причина. Країни НАТО надають перевагу операціям об’єднаних збройних сил. Для того, щоб українські війська могли успішно застосовувати тактику Заходу і НАТО, їм потрібна перевага в повітрі, якої у них немає.

«Для того, щоб західний підхід працював ефективно, потрібні всі елементи, і ключовим елементом є військово-повітряні сили» , - вважає полковник британської армії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, який раніше командував силами хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту Великої Британії і НАТО.

Західні країни виділили десятки мільярдів доларів на допомогу Україні у сфері безпеки, але ця допомога не включала західні винищувачі на кшталт F-16 або бойові вертольоти стандарту НАТО. Без західних літаків, які б не дозволили Росії діяти в небі, українські сили «воюють, принаймні, зі зв'язаними руками за спиною», - сказала де Бреттон-Гордон Newsweek.

Стиль ведення бойових дій НАТО, який так сильно залежить від контролю над небом, впродовж останніх років застосовувався в конфліктах, де Альянс користувався незаперечною перевагою в повітрі, - кажуть експерти.

«Жодна країна НАТО не брала участі в бойових діях, близьких до тих, які довелося пережити українцям за останні 18 місяців. Спосіб НАТО вести сухопутну війну ніколи серйозно не випробовувався проти великого державного супротивника, незважаючи на десятиліття інвестицій і тренувань» , - сказав в інтерв'ю Newsweek Девіс Еллісон, стратегічний аналітик Гаазького центру досліджень безпеки (HCSS).

Під час вторгнення в Ірак і під час війни в Перській затоці у 1991 році «США і західні війська змогли швидко встановити масовану перевагу в повітрі», - сказав Newsweek Пол Ван Хуфт, ще один аналітик з HCSS.

Збройні сили України пройшли швидкий курс підготовки НАТО, щоб позбутися доктрини радянських часів, яка не надто відрізняється від методів армії Росії. Деякі елементи цієї старої доктрини кардинально відрізняються від того, чому західні військові вчать колег з України, - сказав науковий співробітник з питань сухопутної війни в британському Королівському інституті об'єднаних збройних сил (RUSI) Нік Рейнольдс.

«Можливо, проблема полягала в припущенні, що за кілька місяців тренувань українські підрозділи зможуть воювати так, як воюють американські війська, почавши наступ на добре підготовлену російську оборону, замість того, щоб допомагати українцям воювати так, як вони вміють найкраще» , - сказав старший науковий співробітник «Фонду Карнегі за міжнародний мир» Майкл Кофман.

«Не дивно, що українці відмовилися від дечого з того, чого їх вчили на Заході, оскільки їхній досвід і адаптація під вогнем перевершує західні концепції мирного часу. Якщо вже на те пішло, то ми можемо навчитися в українців набагато більше, ніж вони можуть навчитися у нас» , - погодився Еллісон.

Де Бреттон-Гордон вважає, що за ідеальних умов українські бійці повинні були б рік опановувати західні тактики і методи.