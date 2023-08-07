ЗМІ: У порту Туреччини стався вибух на елеваторі із зерном

Вибух пролунав біля великого турецького комерційного порту Дериндже у Мармуровому морі у понеділок, 7 серпня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє CNN Turk.

Попередньо відомо, що вибух пролунав о 14:40 за місцевим часом. Як заявляють очевидців - вибух трапився на одному з пшеничних елеваторів під час вигрузки зерна на судно.

Також відомо, що в результаті вибуху поранення отримали мінімум 10 осіб, деякі з них були госпіталізовані до лікарні.

"Ми були стурбовані тим, що стався землетрус, який супроводжувався сильним шумом, а потім дізналися, що стався вибух. Інцидент стався повністю в радіусі 25 метрів. Інцидент серйозний, але локалізований. Пшеницю розвантажують екскаваторами, перевіряють, чи є хтось під землею, чи ні. Тут близько 40 силосів, 2 з них вибухнули" , - заявив мер міста Дериндже Зекі.

Зернова угода

17 липня РФ заявила про весь вихід із "зернової угоди". Україна у відповідь заявила про готовність експортувати зерно у тристоронньому порядку. Водночас Росія почала обстрілювати Одесу, атакуючи порти та відповідну інфраструктуру.

У відповідь на такі дії ЄС закликав країни "Великої двадцятки" тиснути на РФ з метою змусити її повернутися до зернової угоди.

При цьому російські окупанти почали обстрілювати Одесу, атакуючи порт та портову інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін спробував підкупити Африку та пообіцяв деяким країнам безплатне зерно.