НБУ: Міжнародні резерви України вдруге поспіль оновили рекорд

Міжнародні резерви України на 1 серпня становили 41,72 мільярда доларів та вдруге поспіль оновили рекорд за історію незалежності України, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За минулий місяць резерви зросли на 6,9% – з 39,03 млрд доларів на початку липня.

"Упродовж липня міжнародні резерви продовжували зростати завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті" , – йдеться в повідомленні.

На валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло 4,68 млрд дол:

1,66 млрд дол – макрофінансова допомога від ЄС;

1,5 млрд дол – пільговий кредит під гарантії Уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку;

1,3 млрд дол – грантові кошти через трастовий фонд Світового банку;

227,3 млн дол – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Уряд України виплатив 394,6 млн дол. Також на динаміку резервів вплинули операції регулятора на валютному ринку. Так, у липні НБУ продав на валютному ринку 1,87 млрд дол та викупив до резервів – 12,9 млн дол. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця становив 1,86 млрд дол.

"Надходження від міжнародних партнерів і надалі залишалися помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, що здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України" , – зазначили в Національному банку.

Крім цього, у липні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 266 млн дол.

Загалом поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.

Нагадуємо:

За тиждень з 31 липня по 4 серпня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 460,31 млн доларів і купив 2,03 млн доларів.