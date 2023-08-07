Єрмак: У Джидді погодили не всі пункти "формули миру", але діалог триває

На зустрічі у Саудівські Аравії держави-учасниці не дійшли згоди щодо усіх пунктів "формули миру" президента Володимира Зеленського, однак діалог щодо суперечливих питань продовжується, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у понеділок під час спілкування з журналістами в Києві.

Єрмак визнав, що наразі попри загальну підтримку "плану Зеленського" є згода держав-учасниць не за усіма його пунктами.

"Якби усі країни вже зараз сказали: "Так, ми з усім згідні", то ми би до кінця місяця вже приймали "саміт миру". Є пункти, за якими взагалі нема заперечень, і є ті, за якими діалог триває", – сказав глава ОП.

Зокрема, Єрмак наголосив, що беззаперечним є пункт про територіальну цілісність України. За його словами, "жодних компромісів щодо територіальної цілісності, незалежності і суверенітету не може бути, і багато країн це підкреслювали".

З пунктів, які досі лишаються проблемними, Єрмак назвав як приклад пункт про справедливість, що передбачає покарання російського політичного керівництва, винних у здійснення агресії, воєнних злочинів тощо, та відшкодування Україні.

"Ще треба працювати із країнами Глобального півдня за важкими пунктами, як-то відповідальність. Але не тому, що вони проти, а тому що вони потребують більше пояснень, як це буде відбуватися", – зазначив Єрмак.

За його словами, протягом місяця має відбутися зустріч радників, де будуть обговорювати питання, за якими немає остаточної згоди.

"На сьогодні не розглядається жодних інших ініціатив, крім мирного плану Зеленського", – додав Єрмак.

Єрмак також повідомив, що після зустрічі у Саудівській Аравії Україна планує провести два саміти щодо "формули миру", представленої Зеленським, один із самітів – із залученням Росії.

Повідомлялося, що у Джидді учасники досягли порозуміння щодо того, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України, а також верховенства Статуту ООН мають бути в основі будь-якої мирної угоди.