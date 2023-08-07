За митрополита Павла внесли 33 мільйони застави, він вийшов із СІЗО

Колишнього намісника Києво-Печерської Лаври від УПЦ Московського патріархату, митрополита Павла (Петра Лебедя) відпустили з-під варти, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив адвокат Лебедя Микита Чекман.

За митрополита УПЦ МП внесли заставу у розмірі понад 33 мільйонів гривень (900 тисяч доларів США).

Адвокат повідомив, зокрема, що заставу внесли близько 1000 осіб.

Також у Мережі поширюють відеозвернення екснамісника Лаври, в якому той дякує всім причетним до свого звільнення з-під варти.

Нагадаємо, 13 липня суд змінив запобіжний захід Павлу з цілодобового домашнього арешту на утримання під вартою до 14 серпня або заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень.

У храмах УПЦ Московського патріархату у зв'язку з цим стартувала кампанія зі збору коштів на заставу.

Як повідомлялось, 1 квітня екс-намісник Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) заявив, що Служба безпеки України проводить у його будинку обшуки та вручила йому підозру у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдання збройної агресії РФ проти України. Його відправили під домашній арешт.

13 липня Служба безпеки України оголосила про нову підозру митрополиту Павлу щодо нових фактів його протиправної діяльності. За день до оголошення йому першої підозри від СБУ митрополит дав відео-інтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ, в якому заперечував існування України як суверенної держави.