ЄС нагадав про наслідки російської окупації Грузії на 15-річчя війни

Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель засудив окупацією Росією грузинської території в п’ятнадцяту річницю російсько-грузинської війни серпня 2008 року, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в заяві Борреля, опублікованій Європейською службою зовнішніх справ.



Топ-дипломат ЄС підкреслив, що прихильність Європейського Союзу мирному врегулюванню конфлікту в Грузії сильна як ніколи.

"Ми засуджуємо тривалу військову присутність Росії в Абхазії і Південній Осетії, що порушує міжнародне право й зобов'язання, взяті на себе Росією в межах угоди від 12 серпня 2008 року, укладеної за посередництва Європейського Союзу", – зазначив він.

Боррель наголосив, що запроваджені окупаційною адміністрацією Росії обмеження призвели до гуманітарних проблем і порушень прав місцевого населення.

Він запевнив, що Євросоюз готовий продовжувати свою участь у врегулюванні конфлікту, зокрема як співголова Женевських міжнародних дискусій і в межах діяльності спеціального представника та Моніторингової місії ЄС.

"Європейський Союз підтверджує готовність і надалі долучатися до роботи зі стабілізації та врегулювання конфлікту в Грузії та знову заявляє про тверду підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів", – підсумував топ-дипломат Євросоюзу.

Росія ввела свої війська на територію Грузії 7 серпня 2008 року. За підсумками війни Грузія втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією. 26 серпня 2008 року Росія визнала "незалежність" регіонів.