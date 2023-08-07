Польща заявила про нову кампанію із шантажу мігрантами з боку Білорусі та РФ

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік у понеділок заявив, що Росія та Білорусь організовують чергову кампанію з напливу мігрантів до Європейського Союзу через польський кордон з метою дестабілізації регіону, повідомляє Європейська правда.

Слова Вонсіка цитує агентство AFP.

Представник польського МВС сказав, що ситуація хоч і "не така хаотична, як два роки тому", але все одно викликає занепокоєння.

"Ми говоримо про операцію, організовану російськими та білоруськими спецслужбами, яка стає все більш і більш інтенсивною", – пояснив він.

Керівник Прикордонної служби Польщі Томаш Прага своєю чергою назвав білоруські служби "злочинним угрупованням, яке керує нелегальною міграцією" і "отримує з цього величезні прибутки".

За його словами, лише цього року з Білорусі до Польщі намагались в’їхати 19 тисяч мігрантів, з них чотири тисячі – тільки за червень, тоді як за весь 2022-ий їх було 16 тисяч.

Нагадаємо, з літа 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу.

Країни Балтії і Польща вважають це помстою за жорстку позицію щодо репресій Лукашенка проти білоруської опозиції і громадянського суспільства.

З зими 2021 року інтенсивність таких спроб суттєво знизилася, але проблема не зникла. Також регулярно виявляють осіб, які допомагають мігрантам продовжити подорож вглиб ЄС.