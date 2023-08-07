У Раді запропонували запровадити нове державне свято: що відомо

У Раді запропонували запровадити нове державне свято: що відомо
Фото: Vadim Chuprina ©

У Верховній Раді зареєструвано законопроект №9574, яким пропонується ввести в Україні новий святковий день — День подяки, повідомляє Ділова столиця.

Автором законопроекту є нардеп від "Слуги народу" Георгій Мазурашу.

Мазурашу вважає, що свято має "підняти подяку на загальнонаціональний рівень (як це зроблено в деяких високорозвинених країнах), коли кожна людина матиме офіційну нагоду висловити подяку всім тим, кому вона бажає це зробити".

"День подяки" пропонується святкувати кожного року 22 жовтня.

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