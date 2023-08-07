У річницю агресії РФ проти Грузії Зеленський закликав покарати агресора

Президент Володимир Зеленський у понеділок висловив солідарність із Грузією та підтвердив підтримку її суверенітету в річницю початку російської збройної агресії 2008 року, повідомляє Європейська правда.

Відповідну заяву Зеленський опублікував у Twitter.

"У 15-ту річницю початку збройної агресії РФ проти Грузії висловлюємо солідарність із грузинським народом і рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності цієї країни" , – підкреслив голова держави.

"Лише повна деокупація українських та грузинських земель, покарання російського загарбника й відшкодування завданих ним збитків поверне мир і стабільність у Європу та світ" , – додав він.

Раніше з нагоди 15-річчя початку російської збройної агресії проти Грузії висловились європейські лідери, державний секретар США й топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Росія ввела свої війська на територію Грузії 7 серпня 2008 року. За підсумками війни Грузія втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією. 26 серпня 2008 року Росія визнала "незалежність" регіонів.