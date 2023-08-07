СБУ: На Вінниччині митрополита УПЦ МП засудили до 5 років

Митрополита Тульчинської єпархії УПЦ МП у Вінницькій області засудили до 5 років позбавлення волі за підтримку російського вторгнення в Україну, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"За матеріалами Служби безпеки України засуджено ще одного митрополита УПЦ (МП) – очільника Тульчинської єпархії у Вінницькій області, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. Суд підтвердив доказову базу, зібрану спецслужбою, і призначив клірику покарання – 5 років позбавлення волі" , — йдеться в повідомленні.

Зокрема, його засуджено за злочини, передбачені Кримінальним кодексом України:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Згідно з матеріалами слідства, митрополит поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України.

А на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.

Ініційована СБУ експертиза вилучених під час обшуків матеріалів (прокремлівських агіток і літератури) підтвердила факти незаконної діяльності митрополита.

Нагадаємо, що у травні 2023 року за матеріалами СБУ районний суд м. Кропивницький вперше в Україні виніс вирок митрополиту УПЦ (МП), екскерівнику Кіровоградської єпархії митрополиту Іосафу. Він та секретар цієї установи повністю визнали свою вину у злочинах, які їм інкримінувала Служба безпеки.