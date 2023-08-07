Кількість загиблих у Покровську зросла до 5, ще 18 дістали поранення
Внаслідок російського ракетного удару по центру Покровська, зокрема багатоповерхівках, загинули 5 людей, ще 18 дістали поранення. Зокрема, загинув заступник начальника ДСНС області і травмовані рятувальники, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив очільник МВС Ігор Клименко в Telegram, голова ДСНС Сергій Крук у Telegram.
"5 загиблих та 18 поранених – наслідки двох ударів по житлових будинках у Покровську. Станом на 21:20 внаслідок першого прильоту загинуло 4 та потерпіли 3 цивільних осіб.
Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області. Ще 4 рятувальників, 8 поліцейських та 3 цивільних травмовані. Наші герої першими прибули на місце обстрілу допомагати людям.
Пошуково-рятувальні роботи тривають. Розбираємо завали, рятуємо людей від російського терору".
Голова ДСНС Сергій Крук підвердив загибель співробітника служби порятунку. За його словами, поранені ще 5 рятувальників.
Передісторія:
- Ввечері російські війська завдали ракетного удару по центру міста Покровськ Донецької області, повідомлялось про пошкодження багатоповерхівок, 1 загиблого та 7 поранених.