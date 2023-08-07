ВАКС вдруге відмовився відсторонити голову Тернопільської облради

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 7 серпня відмовилася відсторонити Михайла Головка від посади голови Тернопільської обласної ради, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Таким чином Апеляційна палата відмовила у задоволенні апеляційної скарги прокурора САП на рішення ВАКС. Прокурор наголошував на обґрунтованості підозри та наявності ризиків, пов'язаних з перебуванням указаної особи на посаді, оскільки інкримінований злочин тісно пов'язаний із займаною підозрюваним посадою, однак апеляційна інстанція залишила без змін рішення слідчого судді, яким відмовлено у застосуванні відсторонення від посади.

При цьому щодо підозрюваного продовжує діяти запобіжний захід у виді застави із покладенням процесуальних обов'язків, визначених слідчим суддею при розгляді питання щодо застосування запобіжного заходу.

Рішення суду Апеляційної палати ВАКС є остаточним.

Як повідомлялось, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні неправомірної вигоди. Правоохоронці стверджують, що затриманий із подільниками вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради. Підприємець займався волонтерською діяльністю.

28 червня Вищий антикорупційний суд заарештував голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка на 60 діб з можливістю виходу під заставу у 805 тисяч грн.

29 червня Головко був звільнений з-під варти після внесення застави.