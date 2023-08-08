У Байдена готують запит на додаткове фінансування для України
Адміністрація президента США Джо Байдена працює над запитом про додаткове фінансування України, який, ймовірно, буде готовий для розгляду Конгресом цієї осені. Про це заявив начальник відділу закупівель армії Даг Буш, повідомляє Українська правда.
За словами Буша, адміністрація (Байдена – ред.) "працює над пакетом для розгляду Конгресом цієї осені".
Він додав, що деталі ще мають бути визначені Адміністративно-бюджетним управлінням.
"Але я думаю, що ми матимемо дуже сильні аргументи і, сподіваюсь, отримаємо підтримку Конгресу щодо продовження фінансування – зокрема, для збільшення виробництва боєприпасів і закупівель боєприпасів для підтримки України", – сказав Буш.