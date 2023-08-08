У Байдена готують запит на додаткове фінансування для України

У Байдена готують запит на додаткове фінансування для України
Фото: Facebook

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над запитом про додаткове фінансування України, який, ймовірно, буде готовий для розгляду Конгресом цієї осені.﻿﻿ Про це заявив начальник відділу закупівель армії Даг Буш, повідомляє Українська правда.

За словами Буша, адміністрація (Байдена – ред.) "працює над пакетом для розгляду Конгресом цієї осені".

Він додав, що деталі ще мають бути визначені Адміністративно-бюджетним управлінням.

"Але я думаю, що ми матимемо дуже сильні аргументи і, сподіваюсь, отримаємо підтримку Конгресу щодо продовження фінансування – зокрема, для збільшення виробництва боєприпасів і закупівель боєприпасів для підтримки України", – сказав Буш.

Новини

Популярні теми форуму

analytics