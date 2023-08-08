Південна Корея відклала послаблення обмежень через спалах COVID-19

Південна Корея заявила, що відкладе свій план щодо послаблення всіх видів антивірусних обмежень і повного повернення до допандемічного стану через нещодавній сплеск інфікування COVID-19, повідомляє Українська правда.

Про це заявив представник Корейського агентства з контролю та профілактики захворювань (KDCA).

"Ми збиралися оголосити про плани знизити рівень захворюваності на COVID-19 до 4-го класу і скасувати всі вимоги щодо носіння масок у лікарнях у середу, але графік був відкладений. Ми повинні посилити моніторинг, оскільки кількість нових щоденних випадків інфікування зростає вже шість тижнів поспіль" , – йдеться в повідомленні.

"Ми розробимо нові графіки після аналізу епідемічної ситуації та ситуації з контролем над захворюваннями, а також після консультацій з експертами" , – додав представник агентства.

Південна Корея повідомила, що за тиждень з 1 по 7 серпня в середньому щодня реєструвалося 50 388 нових випадків інфікування, що на 10,7 відсотка більше, ніж за попередній тиждень, і це вже шостий тиждень поспіль, коли цей показник зростає.

У середу кількість щоденних інфікувань підскочила до понад 60 000, перевищивши поріг вперше за останні сім місяців.

У KDCA заявили, що кількість нових інфекцій неухильно зростає з четвертого тижня червня, і очікують, що в середині серпня щоденний показник зросте до 76 000.