РФ і Китай продовжують шукати шляхи для військової взаємодії – Пентагон

Міністерство оборони США уважно відстежує спільну військову активність Росії й Китаю та готове діяти відповідним чином. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Укрінформ.

"Я думаю, нікого не здивує те, що Китай і Росія продовжують шукати шляхи для (військової – ред.) взаємодії. Ми продовжимо стежити за цією ситуацією та діятимемо належним чином", - сказав речник Пентагону.

Так він відповів на запитання щодо спільних маневрів﻿ російських і китайських військових кораблів неподалік Алеутських островів, які належать США.

Генерал зазначив, що кораблі РФ і Китаю діяли в міжнародних водах, що є цілком правомірним. Проте, за його словами, американські командування NORAD і NORTHCOM відстежували їхню присутність.