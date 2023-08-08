КНДР може планувати експорт зброї до РФ – Південна Корея

Однією з цілей останньої поїздки лідера Північної Кореї Кім Чен Ина великими збройовими заводами країни могла бути перевірка можливостей КНДР експортувати зброю та боєприпаси, зокрема, до Росії. Про це заявив речник південнокорейського Міністерства у справах об’єднання Ку Бьон Сам, повідомляє Укрінформ.

З четверга по суботу лідер Північної Кореї проінспектував ключові збройові заводи, в тому числі ті, що виробляють снаряди для великокаліберної артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також двигуни для крилатих ракет.

"Останні інспекції Кіма, схоже, переслідували кілька цілей – продемонструвати досягнення країни в оборонному секторі, відповісти на спільні військові навчання Сеула і Вашингтона та перевірити можливості для експорту зброї" , – сказав Ку.

Він зауважив, що під час поїздки Кім уперше заявив про "важливість економічної спрямованості національної оборони", що може вказувати на прагнення Пхеньяна збільшити надходження в іноземній валюті від експорту зброї та підтримати свою деградуючу економіку за допомогою ВПК.

"Така заява Північної Кореї дуже безпрецедентна. Якщо це означає експорт зброї, то Північна сторона публічно заявила про намір порушувати резолюції Ради Безпеки ООН, що забороняють її ядерну та збройову програми" , - сказав Ку.

Видання Yonhap відзначає, що вказівки Кіма збільшити виробництво зброї надійшли на тлі підготовки Південної Кореї і Сполучених Штатів до проведення щорічних літніх навчань Ulchi Freedom Shield пізніше цього місяця, а також припущень, що Північна Корея збирається експортувати зброю до Росії для використання у війні проти України.

В Сеулі не виключають, що Північна Корея може прагнути посилити військову співпрацю з РФ. Так, одним із двох високих гостей на військовому параді у Пхеньяні 27 липня був міністр оборони Росії Сергій Шойгу, для якого Кім провів екскурсію виставкою північнокорейського озброєння, включно з новими ударними та шпигунськими безпілотниками й міжконтинентальними балістичними ракетами.