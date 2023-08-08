ЗСУ за добу знищили понад 500 росіян та гелікоптер – Генштаб

ЗСУ за добу знищили понад 500 росіян та гелікоптер – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Сили оборони України знищили ще приблизно 560 окупантів, один гелікоптер, 19 артилерійських систем, 10 танків та іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 250800 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків – 4254 (+10),
  • бойових броньованих машин – 8278 (+8),
  • артилерійських систем – 4996 (+19),
  • РСЗВ – 709 (+0),
  • засобів ППО – 468 (+1),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 312 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4158 (+4),
  • крилатих ракет – 1377 (+0),
  • кораблів /катерів – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7460 (+9),
  • спеціальної техніки – 737 (+2).

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