ЗСУ за добу знищили понад 500 росіян та гелікоптер – Генштаб
За минулу добу Сили оборони України знищили ще приблизно 560 окупантів, один гелікоптер, 19 артилерійських систем, 10 танків та іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 250800 (+560) осіб ліквідовано,
- танків – 4254 (+10),
- бойових броньованих машин – 8278 (+8),
- артилерійських систем – 4996 (+19),
- РСЗВ – 709 (+0),
- засобів ППО – 468 (+1),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 312 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4158 (+4),
- крилатих ракет – 1377 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7460 (+9),
- спеціальної техніки – 737 (+2).