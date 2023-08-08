Прем’єр Грузії в річницю нападу РФ: "Хочемо мирно возз'єднати країну"

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі до 15-ї річниці з початку російсько-грузинської війни та окупації Цхінвальського регіону заявив, що чинна влада віддана ідеї мирного об’єднання країни, повідомляє Європейська правда.

Заяву він опублікував на початку доби 8 серпня у своєму Facebook.

Прем’єр зазначив, що російська збройна агресія спричинила тяжкі людські втрати, вимушене переміщення людей та окупацію частини території Грузії, що досі є головним викликом для суверенітету і подальшого розвитку країни.

"Сьогодні ми вшанову ﻿﻿ ємо світлу пам’ять наших героїчних солдатів і військових, які загинули у війні. Уряд відданий ідеї мирного відновлення територіальної цілісності та об’єднання країни.