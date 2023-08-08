На контролі ДБР понад 100 справ, де фігурують працівники ТЦК

У Держбюро розслідувань наразі на контролі перебувають понад 100 кримінальних справ, у яких фігурують працівники територіальних центрів комплектування. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Можу сказати, що у ДБР зараз є понад 100 кримінальних проваджень, де фігурують саме працівники територіальних центрів комплектування. І ми з вами маємо уже десь орієнтовно 10 обвинувальних актів, які в суді. В одній справі може бути не один підозрюваний, наприклад, а кілька" , - розповіла вона.

Речниця звернулася до громадян із проханням інформувати ДБР про можливі порушення у військкоматах.