Японія закликала Іран не надавати Москві зброю для війни
Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі закликав главу МЗС Ірану Хосейна Аміра Абдуллахіана не надавати Росії зброю для її війни проти України, повідомляє Новое время.
У понеділок, 7 серпня, Йосімаса Хаясі провів зустріч з Абдоллахіаном.
"Міністр закордонних справ Хаясі підтвердив позицію Японії щодо російського вторгнення в Україну і закликав Іран до конструктивної відповіді", — йдеться в повідомленні.
Міністри також обговорили ситуацію на Близькому Сході.
Наприкінці квітня газета The Wall Street Journal повідомляла, що за останні пів року Іран доставив у Росію понад 300 тисяч артилерійських снарядів та близько мільйона набоїв за допомогою вантажних суден.