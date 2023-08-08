РФ знищила та пошкодила понад 700 пам'яток культурної спадщини України

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росія повністю зруйнувала або пошкодила 763 об'єкти культурної спадщини України. Пам'ятки постраждали у 15 областях.

Як повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики, 105 об'єктів мали національне значення, 595 охоронялися на місцевому рівні, а 63 було щойно виявлено. За час повномасштабного вторгнення окупанти зруйнували 23 пам'ятники, частково пошкодили 625 пам'ятників, ступінь пошкодження ще 115 об'єктів залишається невідомим.

Кількість постраждалих чи зруйнованих пам'яток культурної спадщини у:

Харківській області – 207,

Донецькій області – 100,

Херсонській області – 76,

Київській області – 69,

Одеській області – 69,

Чернігівській області – 63,

Запорізькій області – 35,

Львівській області – 32,

Дніпропетровській області – 28,

Луганській області – 25,

Сумській області – 25,

Миколаївській області – 22,

Хмельницькій області – 6,

Вінницькій області – 4,

Житомирщині – 2.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила постанову про звернення до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури, парламентів та урядів її держав-членів щодо необхідності позбавити Росію членства в ЮНЕСКО.