РФ знищила та пошкодила понад 700 пам'яток культурної спадщини України

РФ знищила та пошкодила понад 700 пам'яток культурної спадщини України
Фото: ДСНС

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росія повністю зруйнувала або пошкодила 763 об'єкти культурної спадщини України. Пам'ятки постраждали у 15 областях.

Як повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики, 105 об'єктів мали національне значення, 595 охоронялися на місцевому рівні, а 63 було щойно виявлено. За час повномасштабного вторгнення окупанти зруйнували 23 пам'ятники, частково пошкодили 625 пам'ятників, ступінь пошкодження ще 115 об'єктів залишається невідомим.

Кількість постраждалих чи зруйнованих пам'яток культурної спадщини у:

  • Харківській області – 207,
  • Донецькій області – 100,
  • Херсонській області – 76,
  • Київській області – 69,
  • Одеській області – 69,
  • Чернігівській області – 63,
  • Запорізькій області – 35,
  • Львівській області – 32,
  • Дніпропетровській області – 28,
  • Луганській області – 25,
  • Сумській області – 25,
  • Миколаївській області – 22,
  • Хмельницькій області – 6,
  • Вінницькій області – 4,
  • Житомирщині – 2.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила постанову про звернення до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури, парламентів та урядів її держав-членів щодо необхідності позбавити Росію членства в ЮНЕСКО.

Новини

Популярні теми форуму

analytics