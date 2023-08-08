РФ знищила та пошкодила понад 700 пам'яток культурної спадщини України
Внаслідок повномасштабного вторгнення Росія повністю зруйнувала або пошкодила 763 об'єкти культурної спадщини України. Пам'ятки постраждали у 15 областях.
Як повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики, 105 об'єктів мали національне значення, 595 охоронялися на місцевому рівні, а 63 було щойно виявлено. За час повномасштабного вторгнення окупанти зруйнували 23 пам'ятники, частково пошкодили 625 пам'ятників, ступінь пошкодження ще 115 об'єктів залишається невідомим.
Кількість постраждалих чи зруйнованих пам'яток культурної спадщини у:
- Харківській області – 207,
- Донецькій області – 100,
- Херсонській області – 76,
- Київській області – 69,
- Одеській області – 69,
- Чернігівській області – 63,
- Запорізькій області – 35,
- Львівській області – 32,
- Дніпропетровській області – 28,
- Луганській області – 25,
- Сумській області – 25,
- Миколаївській області – 22,
- Хмельницькій області – 6,
- Вінницькій області – 4,
- Житомирщині – 2.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила постанову про звернення до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури, парламентів та урядів її держав-членів щодо необхідності позбавити Росію членства в ЮНЕСКО.