Зеленський: Якщо РФ продовжить атакувати порти, то ризикує залишитись без кораблів

Зеленський: Якщо РФ продовжить атакувати порти, то ризикує залишитись без кораблів
Фото: president.gov.ua

Якщо Росія продовжуватиме атаки на українські порти, вона "ризикує залишитися без кораблів" у Чорному морі. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю декільком медіа країн Латинської Америки.﻿, повідомляє Ліга.net.

Зеленського запитали, чи зможуть удари України по російських кораблях відновити вантажоперевезення в Чорному морі, зокрема транспортування зерна.

Президент відповів, що якщо Росія продовжить блокування та ракетні обстріли, то "Україна робитиме те саме, що є справедливим захистом".

"У нас не так багато зброї, але якщо вони продовжать стріляти, то до кінця війни вони можуть залишитись без кораблів", – сказав Зеленський.

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