Зеленський: Якщо РФ продовжить атакувати порти, то ризикує залишитись без кораблів

Якщо Росія продовжуватиме атаки на українські порти, вона "ризикує залишитися без кораблів" у Чорному морі. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю декільком медіа країн Латинської Америки.﻿, повідомляє Ліга.net.

Зеленського запитали, чи зможуть удари України по російських кораблях відновити вантажоперевезення в Чорному морі, зокрема транспортування зерна.

Президент відповів, що якщо Росія продовжить блокування та ракетні обстріли, то "Україна робитиме те саме, що є справедливим захистом".