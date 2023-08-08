Зеленський: Якщо РФ продовжить атакувати порти, то ризикує залишитись без кораблів
Якщо Росія продовжуватиме атаки на українські порти, вона "ризикує залишитися без кораблів" у Чорному морі. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю декільком медіа країн Латинської Америки., повідомляє Ліга.net.
Зеленського запитали, чи зможуть удари України по російських кораблях відновити вантажоперевезення в Чорному морі, зокрема транспортування зерна.
Президент відповів, що якщо Росія продовжить блокування та ракетні обстріли, то "Україна робитиме те саме, що є справедливим захистом".
"У нас не так багато зброї, але якщо вони продовжать стріляти, то до кінця війни вони можуть залишитись без кораблів", – сказав Зеленський.