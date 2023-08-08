В Індії заборонили використовувати китайське обладнання для БПЛА, - Reuters

В Індії заборонили вітчизняним виробникам військових безпілотників використовувати обладнання та компоненти, які виготовляють у Китаї. Це з зростанням занепокоєння вразливістю безпеки своїх військових даних. Про це з посиланням на Reuters, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначається, цей захід вжито на тлі напруженості між двома сусідніми країнами і в той час, коли Нью-Делі проводить масштабну військову модернізацію, яка передбачає ширше впровадження на озброєння армії безпілотних систем та інших автономних платформ, світовим лідером у виробництві яких є Китай.

Індійське керівництво стурбоване ймовірністю компрометації розвідданих, зібраних дронами з виготовленими в Китаї комунікаційними блоками, камерами, радіопередавачами та операційним програмним забезпеченням.

На зустрічах у лютому та березні, на яких обговорювалися тендерні вимоги до безпілотників, індійські військові чиновники повідомили потенційних учасників тендеру, що у разі встановлення на їх апаратах обладнання та компонентів з країн, що мають спільний сухопутний кордон з Індією, вони не будуть допущені до конкурсу з міркувань безпеки. Причиною було названо, що таке обладнання може мати лазівки у безпеці та передавати важливі військові дані виробнику.

Індія виділила близько 20 мільярдів доларів на військову модернізацію у 2023-24 роках, з яких 75% зарезервовано для внутрішньої промисловості. Однак заборона на китайські запчастини призведе до суттєвого підвищення вартості індійського виробництва військових безпілотників, змусивши виробників дорожче купувати їх у інших місцях.

Крім того, оскільки 70% світового ринку обладнання та компонентів для виробництва безпілотних систем виробляються в Китаї, існує висока ймовірність того, що придбане в третіх країнах обладнання міститиме китайські елементи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Індія купує зброю у США на мільярди доларів. Країна хоче змістити свою залежність від російського оборонного обладнання та рухатися у бік країн Заходу