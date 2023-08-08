НБУ оштрафував банк Ахметова майже на 11 мільйонів гривень

НБУ у липні оштрафував та застосував інші заходи впливу щодо трьох банків та 16 небанківських фінансових установ, повідомляє Новое время.

Як повідомив регулятор, причинами стали порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.

Найбільший штраф отримав банк ПУМБ (бенефіціар — Рінат Ахметов) — у розмірі 10,85 млн грн.

Кристалбанк оштрафовано на 51 тис. грн; банк Конкорд — на 400 тис. грн та позбавлено банківської ліцензії.

Штрафи різних розмірів було накладено на такі небанківські фінансові установи: Укр Кредит Фінанс, Центрофінанс, Альфа-Інвест Груп, Преміум Фінанс, ФК Магнат, ФК Валта Груп, ФК Аверс, СК Кредо, Ломбард Приват, ФК Проксима, ФК Бізнес-Партнер, Укр-Транс-Кепітал, ФК Октава Фінанс, ФК Стідва.

Компанії ФК Фінансовий світ та представництво Вілліс Полска С.А. отримали письмові застереження.