Українська розвідка про вибухи в порту Туреччини: "Дивний збіг"

В українській розвідці припускають, що до вибуху в порту Туреччини, де, нагадаємо, поранені, може бути причетна Росія. І взагалі у ГУР мають намір перевірити різні версії. Представник відомства Андрій Юсов сказав в ефірі телемарафону, що події у порту Дерінджі – "дуже дивні", повідомляє Дзеркало тижня.

"Звичайно потрібно перевіряти всю інформацію. Але, безумовно, необхідно вивчити та дослідити причетність путінської Росії до цих подій. Дуже дивною виглядає ситуація - вибух елеватора до Туреччини напередодні можливого візиту путінського диктатора до Туреччини" , - каже Юсов.

У ГУР нагадали, що Анкара є досить активним учасником у питанні зернової угоди. Країна не залишає спроб закликати Кремль відновити постачання зерна з України.