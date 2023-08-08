Чому Путін дав важку зброю "Росгвардії" – британська розвідка

Рішення президента Росії надати у розпорядження "Росгвардії" важку зброю може свідчити про те, що він розглядає цю структуру як одну з основних опор безпеки режиму. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 8 серпня, повідомляє Європейська правда.

Розвідка нагадує, що "Росгвардія" налічує близько 200 тисяч службовців та існує у сучасному вигляді з 2016 року, її очолює колишній тілоохоронець Путіна Віктор Золотов.

4 серпня Владімір Путін підписав закон, яким "Росгвардії" дозволяють надавати важке озброєння, а приблизно за місяць до цього був заколот ПВК "Вагнер".

"Попри заяви Золотова, що ця структура "чудово" проявила себе під час заколоту, немає доказів того, що "Росгвардія" вела будь-які ефективні дії проти "Вагнера", хоча це була саме та внутрішньобезпекова загроза, для реагування на яку ця структура була створена.