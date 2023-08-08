Держдеп США: Якщо переговори і розпочнуться, то не з подачі Москви

Переговори з Росією не ведуться, оскільки Кремль відмовляється від "змістовного спілкування", і якщо якісь переговори розпочнуться, то з ініціативи України. Про це сказав на брифінгу представник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє Ліга.net.

"Зараз з Росією не ведуться мирні переговори, тому що Росія відмовилася брати участь у змістовних мирних переговорах. Якщо колись будуть мирні переговори, саме Україна їх ініціюватиме з протилежного боку" , – сказав Міллер, коментуючи зустріч про принципи укладання миру, що відбулася в Саудівській Аравії.

Про нараду в Джідді Міллер сказав, що "Саудівська Аравія була господаркою цих переговорів, вони зробили це на прохання України". Держдепартамент вважає зустріч "продуктивною".

Він сказав, що "Росія, очевидно, була проти цих переговорів", вона публічно "критикувала цю зустріч та критикувала сам факт, що ця зустріч відбулася".

Прессекретар Держдепу наголосив, що США вітають участь Китаю у цій зустрічі та заохочують потенційний внесок Пекіна у припинення війни за умови поваги до українського суверенітету та територіальної цілісності.