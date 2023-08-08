Данілов прокоментував вибух у порту Туреччини

Потрібно дочекатися офіційної позиції Туреччини щодо вибуху в порту Деріндже, і її необхідно сприйняти за первинну та остаточну. Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, відповідаючи на питання, чи цей вибух пов'язаний з питанням "зернового коридору", повідомляє Укрінформ.

"Треба дочекатися офіційної позиції Анкари з цього приводу. Треба розуміти, що зараз там іде, я більш ніж впевнений, ретельне з’ясування стосунків, чому так сталося і що саме було причиною того вибуху, який стався на території Туреччини" , - заявив він.

Данілов вважає, що у Туреччині є велика кількість досвідчених фахівців, які у дуже короткий проміжок часу дадуть відповідь на питання, чи це була якась закладена вибухівка, чи щось інше.

"Я думаю, що ми точно почуємо остаточну версію турецької сторони, яку ми маємо сприйняти за первинну і остаточну" , - переконаний секретар РНБО.

Відповідаючи на питання про можливу зустріч наприкінці серпня президентів Туреччини і РФ Реджепа Тайїпа Ердогана і Володимира Путіна, яка могла б внести ясність у майбутнє зернового коридору, він відзначив, що це - стара історія, коли росіяни пхають свого носа скрізь, де тільки можливо.

Данілов нагадав, що в України не було домовленості щодо зернового коридору з РФ – наша держава домовлялася з ООН і Туреччиною з цього приводу.