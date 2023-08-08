Китай зробив заяву після саміту в Саудівській Аравії

Топдипломат Китаю, міністр закордонних справ Ван I заявив голові російського МЗС Сергію Лаврову про неупередженість Пекіна в питанні "кризи" в Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це дипломат заявив у телефонінй розмові із посиланням на CNN.

Під час телефонної розмови Ван I заявив Лаврову, що Китай і РФ є "справжніми та надійними хорошими друзями та партнерами".

"Щодо української кризи Китай відстоюватиме незалежну та неупереджену позицію, висловлюватиме об’єктивний і раціональний голос, активно сприятиме мирним переговорам і намагатиметься шукати політичне вирішення будь-якої міжнародної багатосторонньої події" , – сказав, згідно з викладом на сайті МЗС Китаю, Ван І.

Дзвінок відбувся після дводенних переговорів, організованих Саудівською Аравією, де близько 40 країн, включно з ключовими союзниками України – Сполученими Штатами, Великою Британією та Німеччиною, а також Індією та низкою країн Близького Сходу, зустрілися, щоб обговорити мирні ініціативи.