В Україні стали більше купувати електромобілів: популярні моделі
Впродовж липня український автопарк поповнили 3464 автотранспортних засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".
Зокрема, купили 586 нових авто та 2878 вживаних.
З цієї кількості:
- легкових – 3389 од. (нових – 581 шт., вживаних – 2808 шт.);
- комерційних – 75 од. (нових – 5 шт., вживаних – 70 шт.)
Відносно червневого результату кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась майже на 11,5%. У порівнянні з торішнім липнем цей показник зріс удвічі.
ТОП-5 нових електромобілів на ринку у липні 2023р.
- Volkswagen ID.4 - 214 од.;
- VolkswagenID.6 - 44 од.;
- FAW Toyota BZ4X - 38 од.;
- Honda E - 36 од.;
- Dongfeng/Honda M-NV - 32 од.
ТОП-5 липня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Nissan Leaf - 535 од.;
- Volkswagen e-Golf - 394 од.;
- Tesla Model 3 - 289 од.;
- Tesla Model Y - 190 од.;
- Renault Zoe - 155 од.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 16 тисяч одиниць автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, що майже утричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.