В Україні стали більше купувати електромобілів: популярні моделі

Впродовж липня український автопарк поповнили 3464 автотранспортних засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Про це повідомляє﻿ профільна асоціація "Укравтопром".

Зокрема, купили 586 нових авто та 2878 вживаних.

З цієї кількості:

легкових – 3389 од. (нових – 581 шт., вживаних – 2808 шт.);

комерційних – 75 од. (нових – 5 шт., вживаних – 70 шт.)

Відносно червневого результату кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась майже на 11,5%. У порівнянні з торішнім липнем цей показник зріс удвічі.

ТОП-5 нових електромобілів на ринку у липні 2023р.

Volkswagen ID.4 - 214 од.;

VolkswagenID.6 - 44 од.;

FAW Toyota BZ4X - 38 од.;

Honda E - 36 од.;

Dongfeng/Honda M-NV - 32 од.

ТОП-5 липня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Nissan Leaf - 535 од.;

Volkswagen e-Golf - 394 од.;

Tesla Model 3 - 289 од.;

Tesla Model Y - 190 од.;

Renault Zoe - 155 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 16 тисяч одиниць автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, що майже утричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.