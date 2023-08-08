У Туреччині розповіли про подальші дії для відновлення "зернової угоди"
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Туреччина намагатиметься відродити "зернову угоду", яку зірвала Росія.
За словами голови зовнішньополітичного відомства, головним пріоритетом Анкари буде збереження спокою в Чорноморському регіоні та блокування спроб поставити його під загрозу.
"Ми продовжимо наші контакти з усіма сторонами задля відродження Чорноморської зернової ініціативи, яка зачіпає кожне домогосподарство у світі", – сказав Фідан, підкресливши, що Туреччина є "єдиним актором, який може це зробити".
Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.