Перед другим ударом по Покровську людей розосередили – ОВА

Людей, які прибули на місце першого влучання ракети у багатоповерхівку в Покровську, встигли розосередити, адже надійшла інформація про ймовірний повторний удар Росії.﻿﻿ Про це заявив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі "Радіо Свобода", повідомляє Українська правда.

"Є відпрацьований алгоритм – не виїжджати на місце (влучання – ред.), в залежності в категорії обстрілу, виїжджати через певний проміжок часу, який вимірюється в хвилинах. Але це (у Покровську - ред.) було влучання у житловий багатоповерховий будинок, де під завалами могли перебувати люди. Тому відразу і слідчо-оперативна група, і ДСНС, і працівники військової адміністрації виїхали на місце для проведення рятувальної операції.

Ми мали можливість (після першого удару - ред.) отримати додатковий сигнал про велику ймовірність повторного удару. Людей розосередили, евакуювали, територію очепили" , – повідомив Кириленко.

За його словами, "в той короткий проміжок часу вдалося врятувати велику кількість людей". Зокрема, після першого влучання на місце відразу намагалися потрапити представники преси.

Він додав, що основна категорія постраждалих – працівники служб, які проводили огляд місця події та рятувальну операцію після першого удару.