Україна здатна загрожувати флоту РФ на великих відстанях – Генштаб Естонії

Україна практично продемонструвала здатність загрожувати російському флоту дронами на великих відстанях. Про це заявив заступник голови Генштабу Естонії полковник Март Вендла, повідомляє Ліга.net.

"Те, що Росія не може захистити власний десантний корабель на відстані 700 км, вже досить показовий факт... Здібності Росії захищати свою інфраструктуру на Чорному морі завдано досить сильного удару" , – сказав Вендла.

Він також нагадав про БПЛА, які прилітають до Москви, і сказав, що це переважно невеликі дрони. "При цьому вони досягають мети та приносять до Москви відчуття передової" , – зазначив полковник.

Вендла вважає, що націлені на Москву безпілотники, швидше за все, запускалися з території РФ, а не з України, і що "не цілком ясно, хто стоїть за цими атаками". Однак "те, що вибухи в Москві стали майже щоденним явищем, показує, що ППО Москви не відповідає сучасним загрозам".

Говорячи про становище на фронті та наступ ЗСУ, Вендла сказав, що Україна показала здатність "використовувати свої ресурси краще і точніше, ніж росіяни", завдяки тому, що у ЗСУ краща розвідка та бойова обізнаність, а це "дозволяє максимально ефективно використовувати війська".