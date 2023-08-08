Пентагон прокоментував атаки дронів по суднах РФ у Чорному морі

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів висловилися щодо атаки дронів, внаслідок яких минулого тижня у Чорному морі були пошкоджені російські корабель "Оленегорский горняк" та танкер "SIG", повідомляє Європейська правда.

Представник Міноборони США Патрік Райдер заявив, що "не буде вдаватися до розмов про українські операції або ймовірні українські операції".

"Нехай про це говорять вони. Я скажу ще раз, що ми визнаємо, що Україна зараз перебуває в осередку боротьби з окупантами" , – додав Райдер.

Він також запевнив, що США "продовжують зосереджуватися на наданні" Києву допомоги у сфері безпеки, якої той потребує, "щоб мати змогу вести контрнаступ і захищати свою територію".