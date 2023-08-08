Представниця Держдепу США провела перемовини з путчистами у Нігері

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд у Нігері обговорила з деякими представниками хунти, що здійснила державний переворот, поточну ситуацію в країні, повідомляє Укрінформ.

Нуланд зустрічалася з генералом Мусою Салау Барму, самопроголошеним начальником Міноборони країни, і трьома полковниками, які його підтримують, протягом більше двох годин.

Зазначається, що Нуланд стала найвищим чиновником США, яка особисто зустрічалася з військовими путчистами.

Її поїздка до столиці Ніамея на прохання державного секретаря США Ентоні Блінкена відбулася менш ніж через два тижні після того, як члени президентської гвардії Нігеру захопили владу в країні.

Нуланд сказала журналістам у понеділок, що США "тримають відчиненими двері для продовження перемовин", і закликала Барму та його союзників "почути пропозицію США й спробувати співпрацювати, щоб вирішити поточну ситуацію в країні дипломатичним шляхом і повернутися до конституційного порядку".

Згідно з законом, США зобов’язані скоротити іноземну та військову допомогу уряду Нігеру, якщо буде офіційно визнано, що в країні відбувся державний переворот. У п'ятницю Блінкен оголосив, що США призупинили певну допомогу країні.