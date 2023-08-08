Українським ТЕС та ТЕЦ допоможуть перейти на альтернативні джерела енергії
Європейський банк реконструкції та розвитку і компанія PwC допоможуть українським ТЕС і ТЕЦ у переході на альтернативні низьковуглецеві джерела енергії. Про це заявили в Міненерго, повідомляє Новое время.
Міненерго, ЄБРР і PwC провели спільну нараду щодо актуалізації проєкту банку з низьковуглецевої реконструкції об'єктів генерації. Зокрема, проєкт підтримки переходу для вугледобувних регіонів.
У відомстві зазначили, що з огляду на те, що основними напрямками роботи енергетиків є підготовка до опалювального сезону, а саме відновлення об'єктів генерації, фокус проєкту вирішено спрямувати на відновлення сектору виробництва електроенергії.
У межах проєкту визначать перелік теплогенерувальних інфраструктурних об'єктів, яким було завдано значної шкоди, та розроблять план дій із залучення фінансування для переведення цих об'єктів на альтернативні низьковуглецеві джерела енергії.
"Зараз, під час планування відновлення енергосектору, у нас є можливість зробити їх більш енергоефективними, зменшити викиди вуглецю та забезпечити справедливий перехід для громад і робітників", — зазначив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.