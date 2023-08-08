Українським ТЕС та ТЕЦ допоможуть перейти на альтернативні джерела енергії

﻿Європейський банк реконструкції та розвитку і компанія PwC допоможуть українським ТЕС і ТЕЦ у переході на альтернативні низьковуглецеві джерела енергії. Про це заявили в Міненерго, повідомляє Новое время.

Міненерго, ЄБРР і PwC провели спільну нараду щодо актуалізації проєкту банку з низьковуглецевої реконструкції об'єктів генерації. Зокрема, проєкт підтримки переходу для вугледобувних регіонів.

У відомстві зазначили, що з огляду на те, що основними напрямками роботи енергетиків є підготовка до опалювального сезону, а саме відновлення об'єктів генерації, фокус проєкту вирішено спрямувати на відновлення сектору виробництва електроенергії.

У межах проєкту визначать перелік теплогенерувальних інфраструктурних об'єктів, яким було завдано значної шкоди, та розроблять план дій із залучення фінансування для переведення цих об'єктів на альтернативні низьковуглецеві джерела енергії.