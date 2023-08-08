Росіяни почали панікувати у Чорному морі – Гуменюк

Серед російських військових у Чорному морі панує певна паніка: вони розосередили своє корабельне угруповання по тому району, який колись вважали безпечним для свого флоту. Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"У Чорному морі також панує невеличка паніка після певних подій. Вони дійсно розосередили своє корабельне угруповання. Максимально розосередили по тому району, який колись вважали безпечним для себе і свого флоту. Але зараз безпека для них – це маневри" , – сказала Гуменюк.

За її даними, нині 10 ворожих кораблів перебувають у Чорному морі, один відслідковує надводну обстановку в Азовському. При цьому ракетоносії заведені у пункти базування. Після масованої ракетно-дронової атаки їм потрібне переспорядження.

"Пам'ятаємо про те, що у ворога, на жаль, є практика застосування ракетоносіїв просто з бухт. Тому ніякої паніки. Просто усвідомлення бойової обстановки. Ракетоносії у ворога все ще є. Ракети у них теж поки що є, і вони продовжують їх виробляти" , – підкреслила керівник об’єднаного пресцентру ОК "Південь".

Вона додала, що ракети можуть бути застосовані протягом 2-3 годин.