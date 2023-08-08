Каменепади і зсуви на дорогах: наслідки шторму "Ганс" у Норвегії

Внаслідок негоди на півдні Норвегії після приходу шторму "Ганс" скасовані низка потягів та рейсів, на багатьох дорогах сталися серйозні зсуви та каменепади, а у низинах – підтоплення, повідомляє Європейська правда.

Залізничне сполучення між Осло і міжнародним аеропортом досі призупинене, не ходять поїзди і на низці інших напрямків. Багато авіарейсів скасували.

Наслідки каменепаду біля Молде. Фото: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

Низка ділянок автомобільних шляхів закриті через каменепади, зсуви і підтоплення, також скасували окремі пороми.

Фото: FRODE MESKAU / NRK

Кілька десятків родин завчасно евакуювали через високий ризик затоплення їхніх будинків чи зсувів ґрунту.

Норвезькі медіа наводять детальний перелік проблем зі сполученням для тих, хто рушає в дорогу попри негоду, у цьому списку – декілька десятків пунктів.

Потік розірвав навпіл дорогу в районі Іннланнет. Фото: Rune Stenslette