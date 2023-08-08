Каменепади і зсуви на дорогах: наслідки шторму "Ганс" у Норвегії
Внаслідок негоди на півдні Норвегії після приходу шторму "Ганс" скасовані низка потягів та рейсів, на багатьох дорогах сталися серйозні зсуви та каменепади, а у низинах – підтоплення, повідомляє Європейська правда.
Залізничне сполучення між Осло і міжнародним аеропортом досі призупинене, не ходять поїзди і на низці інших напрямків. Багато авіарейсів скасували.
Низка ділянок автомобільних шляхів закриті через каменепади, зсуви і підтоплення, також скасували окремі пороми.
Кілька десятків родин завчасно евакуювали через високий ризик затоплення їхніх будинків чи зсувів ґрунту.
Норвезькі медіа наводять детальний перелік проблем зі сполученням для тих, хто рушає в дорогу попри негоду, у цьому списку – декілька десятків пунктів.