"Крапля в морі": США про безкоштовне зерно, яке РФ пообіцяла Африці
На тлі закриття зернового коридору, безкоштовного зерна, яке Росія пообіцяла поставити в шість африканських країн, буде недостатньо. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у інтерв'ю Radio France, повідомляє Ділова столиця.
Блінкен пояснив, що під час роботи зернового коридору, експортувалися 20 мільйонів тонн зерна, а нинішня пропозиція агресора стосується тільки 50 тисяч тонн.
"Те, що пропонує Росія, — це крапля в морі. Це не вирішує проблему. Це не зупинить зростання цін. Це не змінить того факту, що мільйони тонн зерна були вилучені з ринку і недоступні для нужденних, особливо в країнах, що розвиваються", — сказав він.