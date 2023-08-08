"Крапля в морі": США про безкоштовне зерно, яке РФ пообіцяла Африці

На тлі закриття зернового коридору, безкоштовного зерна, яке Росія пообіцяла поставити в шість африканських країн, буде недостатньо﻿. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у інтерв'ю Radio France, повідомляє Ділова столиця.

Блінкен пояснив, що під час роботи зернового коридору, експортувалися 20 мільйонів тонн зерна, а нинішня пропозиція агресора стосується тільки 50 тисяч тонн.