Розвідники тестують на фронті новий український безпілотник

Після тилових випробувань новий український БПЛА SpyGun передали для тестування до зони бойових дій. Про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ.

Безпілотник SpyGun призначений для глибинної розвідки, але за потреби його можна використовувати і для коригування вогню, пояснюють в ГУР.

БПЛА створили українські інженери та проектувальники з ініціативи підприємця та волонтера Юрія Голіка та тенісиста, а нині військовослужбовця ЗСУ Сергія Стаховського.

Комплекс складається з двох безпілотних літальних апаратів та наземної станції управління.

Завдяки сучасній системі радіоуправління з високим рівнем захисту від перешкод РЕБ, літак-розвідник здатний працювати на дальності до 50 кілометрів.

Безпілотник SpyGun обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту, а високі аеродинамічні характеристики дозволяють летіти вибраним маршрутом з вимкненими двигуном, економлячи заряд акумулятора.

Час польоту без посадки – 120-160 хв.

Максимальна висота польоту – 1500 м.

Робоча висота – 500-600 м.

Швидкість – 90 км/год.

Камери - курсова онлайн та GoPro.

Запис фото та відео здійснюється на бортовий носій.

БПЛА SpyGun відносно недорогий і швидкий у виробництві із простим дизайном корпусу, що надає "Шпигунові" непомітності в небі під час роботи, зазначають у ГУР.